Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Syndra. Syndra'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Syndra'nın özellikleri

Syndra muazzam güçlere hükmeden, dehşetengiz bir kara büyücü. Ionia'daki çocukluğunda, akıllara durgunluk veren ama bir o kadar da pervasız büyü kullanımıyla köyün ihtiyarlarının huzurunu kaçırdı. Bunun üzerine katı bir eğitim almak üzere uzaklara gönderildi ama göz açıp kapayana kadar hocasını geride bıraktı ve güçlerinin bastırıldığını fark etti. İhanete uğrayan Syndra, yeteneğini kısıtlamaya yeltenen herkesi elindeki kara kürelerle yok etmek için harekete geçti.

Yetenekler

Sınır Tanımaz

Yetenekleri, en yüksek yetenek seviyesinde ilave etkiler kazanır. Karanlık Küre: Şampiyonlara %25 daha fazla hasar verir. İrade Gücü: %20 ilave gerçek hasar verir. Zayıflara Acıma: Büyünün genişlik alanı %50 artar. Güç Patlaması: Menzil 75 artar.

Karanlık Küre

Syndra'nın ortaya çıkardığı Karanlık Küre büyü hasarı verir. Küre, başka güçler aracılığıyla yönlendirilebilir.

İrade Gücü

Syndra'nın tutup fırlattığı bir Karanlık Küre veya minyon, rakiplere büyü hasarı verir ve onların Hareket Hızını azaltır.

Zayıflara Acıma

Syndra rakipleri ve Karanlık Küreleri geri savurarak büyü hasarı verir. Karanlık Kürelerin isabet ettiği rakipler sersemler.

Güç Patlaması

Syndra, bir rakip şampiyonun üzerine Karanlık Küreler yağdırır.