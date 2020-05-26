Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Soraka. Soraka'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Soraka'nın özellikleri

Targon Dağı'nın ötesindeki semavi boyutlardan gelen bir gezgin olan Soraka, ölümlü ırkları kendi şiddet içgüdülerinden korumak için ölümsüzlüğünü feda etti. Tanıştığı herkese insaf ve merhamet aşılamak en büyük isteği ve ona zarar vermeye çalışanları bile iyileştirmekten geri durmuyor. Soraka bu dünyada tanık olduğu bütün zorluklara rağmen, Runeterra insanlarının henüz gerçek potansiyellerine ulaşamadıklarını düşünüyor.

Yetenekler

Kurtuluş

Soraka düşük canlı takım arkadaşlarına doğru daha hızlı koşar.

Yıldız Yağmuru

Gökten hedef konuma düşen yıldız büyü hasarı verir ve rakipleri yavaşlatır. Herhangi bir rakip şampiyon Yıldız Yağmuru'ndan isabet alırsa Soraka can yeniler.

Astral İlham

Soraka, kendi Can değerinin bir kısmını feda ederek takımından başka bir şampiyonu iyileştirir.

Ekinoks

Belli bir konumda oluşturduğu alanın içinde kalan bütün rakipleri susturur. Alan ortadan kaybolduğunda hala içinde olan rakipler yere sabitlenir.

Dilek

Soraka takım arkadaşlarının yüreklerini umutla doldurarak, kendinin ve bütün dost şampiyonların Can değerini anında yeniler.



