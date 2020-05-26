Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sion. Sion'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sion'un özellikleri

Geçmiş çağlardan bir savaş kahramanı olan Sion, bir Demacia kralını elleriyle boğmasının ardından Noxus'ta büyük saygı duyulan biri haline geldi; ancak sonsuzluğa yelken açmasına izin verilmeyerek ölümünden sonra bile imparatorluğa hizmet etmesi için geri getirildi. Hangi taraf için savaştığına bakmaksızın önüne çıkan herkesi katletmesi artık insanlığına sahip olmadığının bir kanıtı. Yine de çürümüş bedenine çakılmış derme çatma zırhıyla Sion, pervasızca savaş alanlarına hücum ediyor ve heybetli baltasını her savurduğunda eski benliğini hatırlamaya çabalıyor.

Yetenekler

Ölümün Görkemi

Sion katledildikten sonra kendini geçici olarak yeniden canlandırır ama canı hızla azalır. Bu sırada saldırıları büyük oranda hızlanır, onu iyileştirir ve hedefinin azami canına bağlı olarak ilave hasar verir.

Kırıp Geçir

Sion önündeki bir alanda güçlü bir vuruş yapmak için hazırlanır, hazırlanması bittiğinde vuruşunu yaparak rakiplere hasar verir. Hazırlanmaya yeteri kadar zaman ayırırsa, isabet alan rakipler ayrıca havaya savrulur ve sersemler.

Ruh Eriten

Sion kendisini bir kalkanla korumaya alır ve 3 saniye sonra tekrar gerçekleştirerek etrafındaki rakiplere Büyü Hasarı verebilir. Sion rakiplerini katlettikçe pasif olarak azami Can değeri kazanır.

İnfazcının Kükremesi

Sion'un ateşlediği kısa menzilli şok dalgası, isabet ettiği ilk hedefe hasar verir, onu yavaşlatır ve zırhını azaltır. Şok dalgası bir minyon veya canavara isabet ederse, isabet ettiği birim geriye savrularak içinden geçtiği bütün rakiplere hasar verir, onları yavaşlatır ve zırhlarını azaltır.

Durdurulamaz Hücum

Sion bir yöne doğru hücum eder ve zamanla hızını arttırır. Fare imlecinin konumu aracılığıyla hücum ettiği yönü bir miktar değiştirebilir. Bir rakibe çarptığında ona hasar verir ve hücum ettiği mesafeye bağlı olarak havaya savurur.