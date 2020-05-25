Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Shen. Shen'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Shen'in özellikleri

Shen, Kinkou'lar olarak bilinen gizemli Ionia savaşçılarına Alacakaranlığın Gözü unvanıyla liderlik eder. Duyguların, önyargıların veya kibrin yarattığı karmaşadan ırak kalma emeliyle yanıp tutuşarak ruh âlemi ve fiziksel dünya arasındaki yargının görünmez yolunu arşınlayıp durur. Bu iki âlem arasındaki dengeyi sağlamakla görevli olan Shen, çelik ve büyü gücünden oluşan kılıçlarıyla denge için tehdit oluşturanlara karşı savaşır.

Yetenekler

Ki Kalkanı

Shen büyü kullandıktan sonra bir kalkan kazanır. Diğer şampiyonları etkilemek, bu kalkanın bekleme süresini azaltır.

Alacakaranlık Saldırısı

Shen ruhani kılıcını saldırılarında kullanmak için geri çağırır ve hedefinin azami can miktarına bağlı olarak hasar verir. Kılıç bir şampiyona çarparsa saldırılar büyük oranda güçlenir ve kılıcın çarptığı bütün şampiyonlar, Shen'den uzaklaşırken yavaşlar.

Ruh Sığınağı

Shen veya ruhani kılıcının çevresindeki takım arkadaşlarına yönelik saldırılar önlenir.

Gölge Fırlayışı

Shen belli bir yöne atılarak yoluna çıkan rakipleri kışkırtır.

Birlikten Kuvvet Doğar

Shen seçilen takım arkadaşını gelen hasarlara karşı korur ve kısa süre sonra da hedef şampiyonun yanına ışınlanır.



