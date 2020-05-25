Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Sejuani. Sejuani'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Sejuani'nin özellikleri

Sejuani, Freljord'un en korkunç kabilelerinden biri olan Kışın Pençesi'nin zalim ve merhametsiz Buzdoğan savaş anası. Halkının hayatta kalabilmesi için sürekli olarak doğa şartlarına karşı çaresizce mücadele etmesi gerekiyor ve çetin kış aylarında yaşamlarını sürdürebilmeleri Noxus'lulara, Demacia'lılara ve Avarosa soyuna yaptıkları baskınlara bağlı. Bu saldırıların en tehlikelilerine Sejuani drüvask domuzunun tepesinde bizzat önderlik ederken, Gerçek Buz topuzuyla düşmanlarını dondurup paramparça ediyor.

Yetenekler

Kuzeyin Hiddeti

Sejuani çatışmadan çıktıktan sonra ona zırh ve büyü direncinin yanı sıra yavaşlatma etkilerine karşı bağışıklık sağlayan Buz Zırh kazanır. Buz Zırh, Sejuani hasar aldıktan sonra kısa bir süreliğine daha devam eder. Sejuani, sersemlemiş bir rakibe hasar vererek onu parçalayabilir ve hedefin büyük miktarda büyü hasarı almasını sağlar.

Kutup Saldırısı

Sejuani ileri hücum ederek rakiplerinin havaya savrulmalarını sağlar. Bir rakip şampiyona isabet ettiğinde hücum sona erer.

Kışın Gazabı

Sejuani gürzünü iki defa savurup hasar verir ve buz yükü oluşturur.

Yoğun Buz

Sejuani en fazla buz yükü taşıyan rakip şampiyonu dondurup sersemletir.

Buzul Hapsi

Sejuani bolasını atarak isabet alan ilk şampiyonu dondurup sersemletir ve diğer rakipleri yavaşlatan bir buz fırtınası ortaya çıkarır.