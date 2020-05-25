Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Rek'Sai. Rek'Sai'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Rek'Sai'nin özellikleri

Üstün bir yırtıcı olan Rek'Sai, hiçbir şeyden haberi olmayan avını pusuya düşürüp mideye indirmek için yeraltında tüneller kazan, acımasız bir Hiçlik yaratığı. Dinmek bilmez açlığı, eskinin muhteşem Shurima İmparatorluğu'nda devasa bölgeleri harap etti. Tacirler, tüccarlar, hatta kervanlar bile bu yaratık ve soyunun av sahalarından sakınmak için yollarını binlerce fersah uzatıyor. Hepsi biliyor ki Rek'Sai ufukta göründüğü zaman ayaklarının altından ölümün yükselmesi kaçınılmaz.

Yetenekler

Xer'Sai'nin Öfkesi

Rek'Sai, yüzeyde yaptığı normal saldırı ve büyülerle Öfke biriktirir. Gömüldüğünde, Öfke tüketerek kendisini iyileştirir.

Kraliçe'nin Gazabı / Avına Güdümlü

Rek'Sai'nin bir sonraki 3 normal saldırısı, yakındaki rakiplere ilave fiziksel hasar verir. Rek'Sai'nin fırlattığı Hiçlik enerjisi yüklü toprak parçaları, isabet ettikleri rakiplere fiziksel hasar verir ve onları açığa çıkarır.

Gömül / Yüzeye Çık

Rek'Sai yerin altına gömülerek yeni yetenekler elde eder ve hareket hızı artar. Görüş menzili azalır ve normal saldırılarını kullanamaz. Rek'Sai gömülüyken, Yüzeye Çık kullanarak yakınlardaki rakipleri havaya savurabilir ve onlara hasar verebilir.

Hiddetli Isırık / Tünel Kaz

Rek'Sai hedefini ısırır ve azami öfkeye sahipse iki kat ve gerçek hasar verir. Rek'Sai yeniden kullanılabilen, uzun ömürlü bir tünel kazar. Rakipler bu tüneli, iki girişinden birinin üstünde durarak yok edebilir.

Hiçlik Hücumu

Rek'Sai hasar verdiği rakip şampiyonları pasif şekilde işaretler. Yeteneği yeniden kullandığında kısa süreliğine hedef alınamaz hale gelip işaretli hedefin üstüne çullanır ve hedefin eksik canına bağlı olarak ağır hasar verir.