Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Rakan. Rakan'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Rakan'ın özellikleri

Çekiciliği kadar dengesizliğiyle de tanınan Rakan, ünlü bir vastaya baş belası ve Lhotlan kabilesinin tarihinde gördüğü en büyük savaş dansçısı. Ionia'nın dağlarında yaşayan insanlar içinse Rakan ismi, çılgın festivaller, vahşi partiler ve düzensiz müziklerle eş anlamlı. Ancak çok az kişi bu enerjik gezgin şovmenin ayrıca Asi Xayah'nın davasına kendini adadığının farkında.

Yetenekler

Alımlı Kürk

Rakan belli aralıklarla kalkan elde eder.

Göz Alıcı Tüy

Büyü hasarı veren efsunlu bir tüy savurur. Tüy bir rakip şampiyon ya da destansı canavara isabet ederse Rakan kendisini ve takım arkadaşlarını iyileştirebilir.

Zarif Uçuş

Belli bir konuma atılarak vardığı yerin yakınındaki rakipleri havaya savurur.

Savaş Dansı

Bir takım arkadaşının yanına uçarak ona kalkan verir. Kısa bir süre bedelsiz olarak yeniden kullanılabilir.

Seri Cazibe

Hareket hızı kazanarak temas ettiği rakipleri ayartır ve onlara büyü hasarı verir.