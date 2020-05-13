Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Quinn. Quinn'in özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Quinn'in özellikleri

Quinn, düşman bölgelerinin derinliklerinde tehlikeli görevler üstlenen seçkin bir kolcu-şövalye. O ve efsanevi kartalı Valor kopmaz bir bağ paylaşıyor ve düşmanları, daha krallığın en büyük kahramanlarından yalnızca birine değil aynı anda ikisine karşı savaştıklarını anlayamadan perişan oluyor. İkili gerektiğinde çeviklik ve akrobasiye başvuruyor ve Quinn arbaletiyle nişan alırken Valor'un göklerden zorlu hedefleri işaretleyebilmesi onları savaş alanlarında gerçekten ölümcül hale getiriyor.

Yetenekler

Alıcı Kuş

Quinn'in Demacia kartalı Valor, rakipleri belli aralıklarla Savunmasız olarak işaretler. Quinn'in Savunmasız hedeflere yaptığı ilk normal saldırı ilave fiziksel hasar verir.

Kör Eden Saldırı

Quinn, Valor'u çağırarak bir rakibi işaretlemesini ve önce görüşünü engellemesini, sonra da yakınındaki bütün rakiplere hasar vermesini sağlar.

Keskin Duyular

Quinn Savunmasız bir hedefe saldırdıktan sonra pasif olarak Saldırı Hızı ve Hareket Hızı elde eder. Valor'un yakındaki geniş bir alanı görünür kılması için etkinleştir.

Pike

Quinn bir rakibe atılarak fiziksel hasar verir ve hedefin Hareket Hızı değerini azaltır. Hedefe ulaştığında hedefi kısa süre engelleyip, geri sıçrar ve azami saldırı mesafesinin sınırına yakın bir yere iner.

Düşman Hattının Ötesi

Quinn ve Valor büyük bir hızla uçmak için güç birliği yapar. Yeteneği sonlandırmak Hava Saldırısı gerçekleştirerek yakındaki rakiplere hasar verir ve şampiyonları Savunmasız olarak işaretler.



