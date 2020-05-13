Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Qiyanna. Qiyanna'nın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Qiyanna'nın özellikleri

Bilgewater'daki Katliam Limanı'nın ünlü zıpkıncılarından Pyke, kendini devasa bir jaull balığının midesinde bulduğu gün hayatını kaybetmeliydi; fakat bir şekilde geri dönmeyi başardı. Şimdilerde eski memleketinin karanlık arka sokaklarında dolaşarak, yeni insanüstü güçleriyle başkalarının sırtından servetlerine servet katanların sonunu getiriyor. Canavarları avlamasıyla ünlü bir şehrin sakinleri, artık bir canavarın avı haline gelmiş durumda.

Yetenekler

İmparatoriçenin Hakkı

Qiyana'nın her bir rakibe yönelik ilk normal saldırısı veya yeteneği ilave hasar verir.

Elementlerin Öfkesi / Ixtal Bıçağı

Qiyana silahını savurur ve elementine bağlı olarak ilave bir etkiyle birlikte hasar verir.

Diyarın Hâkimi

Qiyana bir noktaya atılır ve silahını bir elementle efsunlar. Silahı efsunlu haldeyken saldırı ve yetenekleri ilave hasar verir.

Cüret

Qiyana bir rakibe atılarak ona hasar verir.

Toprağın Öfkesi

Qiyana, isabet ettiği elementleri patlatan bir şok dalgası göndererek patlamanın yakınındaki rakipleri sersemletir ve onlara hasar verir.