Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Pyke. Pyke'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Pyke'ın özellikleri

Bilgewater'daki Katliam Limanı'nın ünlü zıpkıncılarından Pyke, kendini devasa bir jaull balığının midesinde bulduğu gün hayatını kaybetmeliydi; fakat bir şekilde geri dönmeyi başardı. Şimdilerde eski memleketinin karanlık arka sokaklarında dolaşarak, yeni insanüstü güçleriyle başkalarının sırtından servetlerine servet katanların sonunu getiriyor. Canavarları avlamasıyla ünlü bir şehrin sakinleri, artık bir canavarın avı haline gelmiş durumda.

Yetenekler

Boğulmuşların Nefesi

Pyke rakiplerinden saklandığında, kısa süre önce şampiyonlardan aldığı hasarı iyileştirir. Ayrıca Pyke hiçbir kaynaktan ilave azami can kazanamaz; bunun yerine ilave SG kazanır.

Kemik Zıpkın

Pyke önündeki bir rakibi yaralar veya bir rakibi kendine doğru çeker.

Hayalet Sular

Pyke kamuflaja bürünür ve önemli miktarda hareket hızı kazanır. Bu hareket hızı zamanla azalarak kaybolur.

Karanlık Gelgit

Pyke ileri atılır ve arkasında, ona geri dönerken yoluna çıkan rakip şampiyonları sersemleten bir hortlak bırakır.

Derinlerin İntikamı

Pyke düşük cana sahip rakiplerin üstüne atlayarak onları infaz eder. Bu durumda yeteneği yeniden kullanabilir ve asist yapan tüm takım arkadaşlarına ilave altın verir.



