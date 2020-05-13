Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Poppy. Poppy'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Poppy'nin özellikleri

Runeterra'da gözüpek şampiyon kıtlığı olduğunu kimse söyleyemese de bu şampiyonların pek azı Poppy kadar azimlidir. Kendisinin iki katı büyüklüğündeki efsanevi Orlon'un Çekici'ni taşıyan bu kararlı yordle, yıllardır silahının asıl sahibi olduğu söylenen, dillere destan ''Demacia'nın Kahramanı''nı bulmaya çalışıyor. O gün gelip çatana dek içindeki sorumluluk bilinciyle savaşların tam ortasına dalarak her bir darbesiyle krallığın düşmanlarını geri püskürtmeye devam edecek.

Yetenekler

Demir Elçi

Poppy'nin fırlattığı kalkanı hedeften seker. Poppy kalkanını yerden alarak geçici bir koruma kazanabilir.

Sarsan Çekiç

Poppy çekicini sallayıp, hasar verir ve rakipleri yavaşlatarak kısa bir süre sonra patlayan bir alan oluşturur.

Sağlam Duruş

Poppy pasif olarak zırh ve büyü direnci kazanır. Bu ilaveler şampiyonun canı azaldığında artar. Poppy, Sağlam Duruş yeteneğini etkinleştirdiğinde hareket hızı kazanır ve çevresindeki rakiplerin atılma hamlelerini engeller. Atılması engellenen rakipler yavaşlar ve yere saplanır.

Kahraman Hücumu

Poppy üstüne atıldığı hedefi sürükler. Eğer hedef bir duvara çarptırılırsa sersemler.

Muhafızın Hükmü

Poppy rakipleri çok uzaklara savuran bir çekiç darbesi için yoğunlaşır.