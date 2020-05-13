Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Pantheon. Pantheon'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Pantheon'un özellikleri

Bir zamanlar Savaşın Sureti'ni istemeyerek bedeninde taşıyan Atreus, bu semavi güç yıldızları gökten indirecek güçte bir darbeyle öldürüldüğünde hayattan kopmayı reddetti. Zaman içinde kendi faniliğine alıştı ve ölümlü olmanın verdiği inatçı azmi kucakladı. Atreus şimdi yeniden doğmuş bir Pantheon olarak semavi varlıkların karşısına dikiliyor. Ölen suretin silahlarına savaş meydanında onun kırılmaz iradesi güç veriyor.

Yetenekler

Fani Dirayeti

Her birkaç yetenek veya saldırının ardından Pantheon'un bir sonraki yeteneği güçlenir.

Meteor Mızrağı

Pantheon mızrağını ileri doğru saplar ya da hedef doğrultuda fırlatır.

Kalkan Hücumu

Pantheon bir hedefe atılarak ona hasar verir ve onu sersemletir.

Siperli Saldırı

Pantheon kalkanını kaldırarak önden gelen hasardan etkilenmez hale gelir ve mızrağıyla art arda saldırılar gerçekleştirir.

Gökkubbenin Çöküşü

Pantheon hazırlanıp havaya sıçrayarak seçilen bölgeye meteor gibi düşer.