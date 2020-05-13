Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ornn. Ornn'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ornn'un özellikleri

Ornn, Freljord'un demircilik ve zanaatkârlık ruhu. Ocak-Yuva adını verdiği volkanın altındaki lav mağaralarını çekiciyle döverek oluşturduğu devasa demirci atölyesinde bir başına yaşıyor. Bu atölyede, erimiş kayaları koca kazanlarda fokur fokur kaynatarak metalleri saflaştırıp eşi benzeri görülmemiş kalitede eşyalar üretiyor. Diğer Freljord ilahları, özellikle de Volibear dünyada gezip ölümlülerin işlerine karıştığında; Ornn da Ocak-Yuva'sından bu fevri varlıklara ya sadık çekiciyle ya da yanardağların gücüyle hadlerini bildirmek için çıkıyor.

Yetenekler

Yaşayan Ocak

Ornn tüm kaynaklardan ilave zırh ve büyü direnci kazanır. Ornn altın harcayarak her yerde tek kullanımlık olmayan eşyalar işleyebilir. Ayrıca, Ornn kendi ve takım arkadaşları için şaheser eşyalar oluşturabilir.

Volkanik Patlama

Ornn yere vurarak isabet alan rakiplere hasar veren ve onları yavaşlatan bir yarık gönderir. Kısa bir beklemenin ardından yarığın ucunda bir magma sütunu oluşur.

Harlı Ateş

Ornn ilerleyerek alev kusar. Son alevlerden isabet alan rakipler Kavruk hale gelir.

Kavuran Hücum

Ornn hücum eder ve üzerinden geçtiği rakiplere hasar verir. Eğer Ornn hücumu sırasında yüzey şekilleriyle çarpışırsa çevresinde hasar veren ve rakipleri havaya savuran bir şok dalgası oluşturur.

Ocağın Çağrısı

Ornn bölgeye devasa bir elemental çağırır ve elemental giderek artan bir hızla Ornn'a doğru ilerler. Elementalin ezdiği rakipler hasar alır, yavaşlar ve Kavruk hale gelir. Ornn bu yeteneği yeniden kullanarak elementale doğru hücum edip onu vurduğu yöne yönlendirebilir. Yeniden yönlendirilen elementalin ezdiği rakipler havaya savrulur, aynı hasarı yeniden alır ve tekrar Kavruk hale gelir.



