Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Karthus. Karthus'un özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Karthus'un özellikleri

Dehşet veren repertuvarı ve kâbuslardan fırlamış görünümüyle ecelin haberciliğini yapan Karthus, ölmeyen bir ruh. Hayattakiler ebedi hortlaklığın düşüncesiyle bile korkuya kapılırken, Karthus onda sadece güzellik, saflık ve ölümle yaşamın mükemmel birlikteliğini görüyor. Yaşayan ölülerin elçisi olan Karthus, sıradan ölümlülere ecelin neşesini getirmek için Gölge Adalar'dan geliyor.

Yetenekler

Ölüm Tanımaz: Karthus, katledildikten sonra 7 saniyeliğine büyü yapmaya devam edebildiği bir hayalet formuna girer.

Hortlak Mayın: Karthus belli bir konumda gecikmeli bir patlama meydana getirerek, çevredeki rakiplere hasar verir.

Acı Duvarı: Karthus sömürü enerjisinden bir perde oluşturur. Perdenin içinden geçen rakip birimlerin Hareket Hızı ve Büyü Direnci belirli bir süreliğine azalır.

Çürüt: Karthus pasif olarak kurbanlarından enerji çalarak, öldürdüğü her kurbandan Mana kazanır. Alternatif olarak, Karthus kendini avlarının ruhlarıyla kuşatarak kendi Manasını hızla tüketirken, yakındaki rakiplere de hasar verebilir.

Ağıt: Karthus 3 saniye odaklandıktan sonra bütün rakip şampiyonlara hasar verir.