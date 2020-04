Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ekko. Ekko'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ekko'nun özellikleri

Zaun'un tekinsiz sokaklarından gelen yaman delikanlı Ekko, zamana istediği gibi müdahale ederek her türlü durumu lehine çeviriyor. Kendi icadı olan Zaman Kapsülü'nü kullanarak gerçekliğin sonsuz ihtimallerinde keşfe çıkıp mükemmel anı elde etmeye çalışıyor. Özgürlüğüne hayli düşkün olsa da dostlarının başı dara girince onları korumak için her şeyi göze alıyor. Dışarıdan bakıldığında ise Ekko her defasında imkansızı ilk denemesinde başarmış gibi görünüyor.

Yetenekler

Z-Kapsülü Rezonansı: Ekko'nun Zaman Kapsülü, yetenek ve saldırılarını zaman enerjisi ile güçlendirir. İsabet eden her üçüncü yetenek veya saldırı ilave hasar verir ve hedef bir şampiyonsa Ekko'nun hareket hızı artar.

Kurmalı Kapan: Ekko'nun fırlattığı zaman bombası bir rakip şampiyona isabet ederse, zamanın bozulmaya uğradığı bir alan oluşturur ve alan içindeki herkesi yavaşlatarak hasar verir. Bir süre sonra yoluna çıkanlara hasar vererek Ekko'ya geri döner.

Paralel Yakınsama: Ekko'nun normal saldırıları düşük cana sahip rakiplere ilave büyü hasarı verir. Ekko, Paralel Yakınsama kullanıp zamanın akışını yardığında bir anomali oluşur ve bu anomali birkaç saniye sonra içinde kalan rakipleri yavaşlatır. Ekko bu alanın içine girerse bir kalkan kazanır ve rakipleri zamanda dondurarak sersemleten bir patlamaya yol açar.

Zaman Sıçraması: Ekko gelecek saldırılardan kaçınmak üzere yuvarlanırken Zaman Kapsülü'nü çalıştırır. Bir sonraki saldırısı ilave hasar verir ve gerçekliği bükerek Ekko'yu hedefinin yanına gönderir.

Kronokırılma: Ekko zamanın akışını kırarak hedef alınamaz hale gelir ve zamanda daha elverişli bir ana geri gider. Birkaç saniye önce nerede duruyorsa oraya döner ve bu süre esnasında aldığı hasarın belli bir oranı kadar kendini iyileştirir. Ekko'nun ortaya çıktığı alandaki rakipler muazzam hasar alır.