Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Dr. Mundo. Dr. Mundo'nun özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Dr. Mundo'nun özellikleri

Sapına kadar deli, ne yapacağı belli olmayacak kadar cani ve insanları dehşete düşürecek kadar mor olan Dr. Mundo, özellikle karanlık gecelerde Zaun ahalisinin dışarı çıkmamasının başlıca nedeni. Görünüşe göre bu tek heceyle iletişim kuran heyulanın en büyük tutkusu acı vermek ve acı çekmek. Devasa et satırını tüy gibi taşıyarak kol gezen Dr. Mundo, görünürde hiçbir anlam veya amacı olmayan ''ameliyatları'' için düzinelerce Zaun'luyu kaçırıp onlara zulmetmesiyle nam salmış. O zalim mi zalim. Onun sağı solu belli olmaz. O nereye isterse oraya gider. Ayrıca o teknik olarak doktor değil.

Yetenekler

Adrenalin Akışı: Dr.Mundo her bir saniyede azami Can değerinin %0,3'ünü geri kazanır.

Mikroplu Satır: Dr. Mundo satırını fırlatır ve hedefinin mevcut can miktarının belli bir oranı kadar hasar vererek onu kısa süreliğine yavaşlatır. Dr. Mundo başkalarının ıstırabından zevk aldığı için, satırıyla hedefi tutturduğunda can bedelinin bir bölümünü geri kazanır (son vuruşlarda bu miktar iki katına çıkar).

Alevli Istırap: Dr. Mundo kendi can değerini sömürerek üzerindeki engelleme etkilerinin süresini kısaltır ve yakındaki rakiplere sürekli hasar verir.

Acısever: Dr. Mundo eksik can miktarına bağlı olarak ilave saldırı gücü kazanır ve bir sonraki normal saldırısında hedefine kafa atarak fazladan hasar verir. Dr. Mundo her büyü hasarı aldığında veya can bedeli ödediğinde pasif olarak büyü direncini arttırır.

Sadizm: Dr. Mundo canının bir miktarını feda ederek hareket hızı kazanır ve can yenilenmesini büyük oranda arttırır.