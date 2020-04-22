Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Brand. Brand'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Brand'ın özellikleri

Vaktiyle buzlarla kaplı Freljord'daki kabilesinde Kegan Rodhe adıyla yaşayan ama şimdilerde Brand olarak anılan yaratık, büyük gücün baştan çıkarıcılığının yaşayan ibreti. Kegan, Efsanevi Dünya Rünlerinden birini ararken dostlarına ihanet edip rünü kendisi için sakladı ve o anda insanlığı ortadan kalktı. Ruhu yanıp giden, bedeniyse yaşayan alev için bir konağa dönüşen Brand, artık başka rünler bulmak için Valoran'ı arşınlıyor ve düzinelerce fani ömrü geçse bile hazmedemeyeceği yanlışlar için intikam yemini ediyor.

Yetenekler

Alev: Brand'in yetenekleri, hedeflerinin alev alarak 4 saniye boyunca hasar almalarını sağlar. Bu etki 3 defaya kadar birikebilir. Brand alev almış bir rakibi katlederse mana geri kazanır. Alev, herhangi bir şampiyon ya da büyük canavar üzerinde azami yüke ulaştığında kararsız hale gelir ve 2 saniye sonra yetenek etkileri uygulayıp kurbanının etrafındaki devasa bir alana hasar vererek patlar.

Ateş Topu: Brand, büyü hasarı veren bir ateş topu fırlatır. Hedef önceden alev almışsa, Ateş Topu hedefi 1,5 saniyeliğine sersemletir.

Alev Sütunu: Brand kısa bir gecikmenin ardından hedef bölgede bir Alev Sütunu oluşturarak bölgedeki rakip birimlere büyü hasarı verir. Önceden alev almış birimler %25 ek hasar alır.

Yangın: Brand güçlü bir patlama oluşturarak hedefine büyü hasarı verir. Hedef alev almışsa, Yangın yakındaki rakiplere sıçrar.

Volkan: Brand'in ortaya çıkardığı yıkıcı ateş seli, 5 defaya kadar her sıçrayışında büyü hasarı verir. Bu ateş seli, sıçrarken şampiyonlardaki Alev yüklerini azami değere çıkarmaya öncelik verir. Hedeflerden biri önceden alev almışsa, Volkan bu hedefi kısa süreliğine yavaşlatır.