Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Ashe. Ashe'nin özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Ashe'nin özellikleri

Avarosa Kabilesi'nin Buzdoğan savaş anası Ashe, kuzeyin en kalabalık güruhuna komutanlık ediyor. Metanetli, zeki, idealist ama liderlik vazifesinden de bir o kadar rahatsız olan Ayaz Okçu, soyunun atadan kalma büyülerini kullanarak Gerçek Buz'dan bir yaya hükmediyor. Halkının onun efsanevi savaşçı Avarosa'nın yeniden doğmuş hali olduğuna dair inancını arkasına alan Ashe, kadim kabile topraklarını yeniden ele geçirerek Freljord'u bir kez daha birleştirmeyi umut ediyor.

Yetenekler

Buz Atışı: Ashe'in saldırıları hedefi yavaşlatır ve yavaşlayan hedeflere verilen hasarı arttırır. Ashe'in kritik vuruşları ilave hasar vermez ama hedefe güçlü bir yavaşlatma etkisi uygular.

Pürdikkat: Ashe saldırı yaptıkça Odak biriktirir. Azami Odak yüküne ulaştığında, Ashe Pürdikkat yeteneğini kullanarak bütün Odak yüklerini harcayabilir. Bu yetenek Ashe'e bir süreliğine Saldırı Hızı verir ve bu süre boyunca Ashe'in normal saldırısı güçlü bir ok yağmuruna dönüşür.

Yaylım Ateşi: Ashe, ilerledikçe yayılan ve fazladan hasar veren 9 ok fırlatır. Ayrıca Buz Atışı etkisi uygular.

Şahin Atışı: Ashe, Şahin Ruhu'nu haritanın herhangi bir yerine keşif görevine gönderebilir.

Büyülü Kristal Ok: Ashe düz bir hatta buzdan bir ok atar. Ok rakip bir şampiyona çarparsa hasar verir ve şampiyonun sersemlemesine neden olur. Sersemletme süresi, okun kat ettiği mesafe arttıkça artar. Ayrıca hedefin çevresindeki birimler de hasar alarak yavaşlar.