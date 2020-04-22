Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Corona virüs döneminde bu süreler kat kat arttı. Bu işe merak edenler ise şampiyonların hangi özellikleri olduğunu merak ediyor. İşte ilk önümüze çıkan şampiyon Alistar. Alistar'ın özelliklerini gözden geçirelim.

İşte Alistar'ın özellikleri

Korkunç bir üne sahip güçlü bir savaşçı olan Alistar, kabilesinin Noxus İmparatorluğu tarafından katledilmesinin intikamını almaya çalışıyor. Esir alınıp gladyatörlük hayatına mahkûm olsa da kırılmaz iradesi sayesinde gerçek bir canavara dönüşmekten kurtuldu. Artık eski efendilerinin zincirlerinden kurtulan Minotor, güçsüzler ve ezilenler için savaş veriyor. Öfkesi de en az boynuzları, toynakları ve yumrukları kadar önemli bir silah.

Yetenekler

Zafer Narası: Alistar rakip şampiyonları sersemlettiğinde, onların yerini değiştirdiğinde veya yakında rakipleri katledildiğinde kükremesine güç toplar. Gücünü tamamen topladığında kendisini ve yakındaki tüm takım arkadaşlarını iyileştirir.

Unufak Et: Alistar yere şiddetli bir darbe indirerek yakınındaki rakiplere hasar verir ve onları havaya savurur.

Tos: Alistar koşup hedefine tos vurarak hasar verir ve hedefi geri savurur.

Ezgeç: Alistar yakındaki rakip birimleri dümdüz eder, birimlerin içinden geçebilir ve bir rakip şampiyona hasar verirse yük kazanır. Alistar'ın yükleri tamamen dolduktan sonra bir rakip şampiyona yönelik ilk normal saldırısı ilave büyü hasarı verir ve hedefini sersemletir.

Kırılmaz İrade: Alistar vahşi bir kükremeyle üstündeki tüm kitle kontrolü etkilerinden kurtulur. Ayrıca kükremenin etki süresi boyunca daha az fiziksel hasar ve büyü hasarı alır.