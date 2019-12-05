League of Legends oyuncusu Lâm 'k0u' Tįnh Trì vefat etti

Ülkemizde de forma giymiş League of Legends oyuncusu Lâm "k0u" Tįnh Trì'nin geçtiğimiz günlerde vefat ettiği öğrenildi. Ligimizde yer alan Dark Passage ve Galakticos takımlarında forma giymişti.

Ligimizde Galakticos ve Dark Passage’ın formasını da giyen Norveçli profesyonel League of Legends oyuncusu k0u, vefat etti. Norveçli oyuncu, bir süre önce, kendi açtığı blog üzerinden hayranlarını kaygılandıran bir yazı paylaşmıştı. Oyuncu, “My Reality, My Thoughts” (Benim Gerçekliğim, Benim Düşüncelerim) başlığıyla paylaştığı yazıda içinde bulunduğu durumu uzun uzadıya yazmıştı.

Yazısına, “Siz bunu okumaya başlamadan önce ben bu dünyadan gitmiş olacağım” diye başlayan oyuncu, belirli başlıklar altında, içinde bulunduğu duruma dair düşüncelerini ve hislerini paylaşmıştı.

Sonrasında intihar girişiminde bulunan oyuncu, başarısız olmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü düşünülen Norveçli oyuncu, sebebi tam olarak bilinmese de, tekrar intihar ettiği düşünülüyor.

Oyuncunun ölümü ile ilgili şüphelerin yakın zamanda giderilmesi bekleniyor.