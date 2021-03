Riot Games, yılın en büyük espor etkinliklerinden League of Legends MSI ve VALORANT Masters II. Aşama’nın Mayıs ayında Reykjavik, İzlanda'da arka arkaya düzenleneceğini duyurdu. Riot Games, espor çalışmalarını genişletmeye devam ederken, Verizon şirketin resmi 5G kablosuz ağ hizmeti partneri olarak küresel LoL Esporu etkinliklerini ve VALORANT Esporu'nu destekleyecek.

Yılın en heyecan verici espor etkinliklerinden League of Legends MSI ve VALORANT’ın ilk uluslararası etkinliği Masters II. Aşama için geri sayım başladı. Riot Games’ten Mayıs ayına damgasını vuracak etkinliklerin Reykjavik, İzlanda’nın büyüleyici ve özgün atmosferinde gerçekleşeceği bilgisi geldi.

Sezon Ortası Turnuvası (MSI) geri dönüyor

Geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilen League of Legends Sezon Ortası Turnuvası (MSI), 6 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 23 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek final aşamasıyla sona erecek.

Yıllık LoL Esporu sezonunun temellerinin atıldığı Sezon Ortası Turnuvası (MSI)’nda, yükselen yıldızlar ve takımlar kendilerini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Sezonun birinci ve ikinci mevsimleri arasında düzenlenen turnuvada bölgelerin en iyileri olan 12 takım şampiyonluk için mücadele ediyor.

Sezon Ortası Turnuvası (MSI)’nın yeni formatı

Bu yıl Sezon Ortası Turnuvası (MSI) 3 aşamadan oluşan yeni bir formatla karşımıza çıkıyor. Turnuva, dört takımdan oluşan ve üç gruba ayrılan 12 takımın her birinin ikili lig usulünde bir maç oynayacağı grup aşamasıyla başlayacak. Her gruptaki en iyi iki takım bir sonraki aşamaya geçecek. Geriye kalan 6 takım ikili lig usulünde bir maç daha oynayacak. En iyi dört takım play off grubuna ilerleyecek ve beş maçlık tekli eleme serisinden oluşan yarı finalde oynayacak. Daha sonra turnuvanın finaline geçilecek.

VCT Masters II. Aşama VALORANT Esporunun ilk uluslararası canlı turnuvası olacak

24 Mayıs Pazartesi günü başlayacak VALORANT Champions Tour (VCT) Masters II, VALORANT Esporu'nun ilk uluslararası canlı turnuvası olarak Reykjavik, İzlanda’da gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi 10 takım, VALORANT Champions'a katılmaya hak kazanmak için mücadele edecek. VCT Masters Reykjavik, 30 Mayıs'ta gerçekleşecek final aşamasıyla sona erecek.

VCT Masters Reykjavik, dünyanın en başarılı VALORANT takımlarını ilk kez bir araya getirecek ve sezonun ikinci yarısına geçerken dünyanın en iyi VALORANT takımının kim olduğunu belirleyecek. Nisan’dan itibaren binlerce takım bölgesel Challengers etkinliklerinde Masters II. Aşama’ya katılma hakkı kazanmak için mücadele edecek ve yalnızca galip gelen 10 takım Reykjavik'e gidecek.

Riot Games'in Kıdemli Espor Yöneticisi Whalen Rozelle, “VCT Masters Reykjavik, VALORANT'ı dünyanın en hızlı gelişen küresel esporu haline getirmek için atacağımız büyük bir adım olacak. Dünyadaki en tutkulu taraftarlarına sahibiz ve onlara favori takımlarının ilk uluslararası turnuvada nasıl bir performans sergileyeceğini görebilecekleri canlı bir etkinlik sunmakta kararlıyız,” diyor.