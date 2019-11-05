League of Legends Dünya Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

İspanya'nın Madrid şehrindeki Palacio Vistalegre'de gerçekleşen League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelelerinin ardından, finalde büyük kupa için karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi. Çekişmeli maçlara sahne olan yarı final karşılaşmaları sonunda yüzü gülen takımlar, Worlds 2018 şampiyonu Invictus Gaming’i fazla zorlanmadan 3-1’le geçen FunPlus Phoenix ve 2019’a oldukça güçlü bir kadroyla giren Koreli SK Telecom T1’i yine 3-1 mağlup eden Alman G2 Esports takımı oldu.

Final için Paris’te Espor Köyü kuruluyor!

10 Kasım Pazar günü Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı kutlamak için, final haftası olan 6 – 10 Kasım tarihleri arasında Paris Belediyesi iş birliğiyle Espor Köyü kurulacak. Fiziksel olarak adeta bir espor şölenine ev sahipliği yapacak Paris Espor Köyü, 5 gün boyunca 12.00 - 20.00 saatleri arasında halka açık olacak. Paris Belediyesi'nin avlusunda kurulacak Espor Köyü, Alienware, Secretlab, AXE, OPPO, Mastercard ve Red Bull gibi dev sponsorların düzenleyeceği çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak.



