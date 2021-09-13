League of Legends dünya şampiyonası İzlanda’da yapılacak

Riot Games, League of Legends etkinliğinin Çin’den Avrupa’ya taşınacağını açıklamıştı. Ağustos ayında gelen açıklamanın ardından bugün yeni haber duyuruldu. Etkinlik 5 Ekim’de başlayacak ve 6 Kasım’da sona erecek. Taraftar olmayacak. Etkinliğin yapılacağı Reykjavik aynı zamanda bu yıl Lig’in diğer büyük uluslararası turnuvası olan ve Mayıs’ta gerçekleşen Sezon Ortası Daveti’nin yeriydi. Şirket, bugünkü duyuruda, “Etkinliğe ev sahipliği yapan, üreten ve yarışmaya katılan herkesin sağlık ve güvenliğini sağlamaya odaklanmayı sürdürüyoruz. Worlds 2021 canlı bir izleyici kitlesine ev sahipliği yapmayacak. Herkesin güvenliğine öncelik vermek için çeşitli sağlık kuruluşlarının ve yerel ve ulusal makamların rehberliğini kullanmaya devam edeceğiz.” ifadeleri yer aldı.

Ev sahibi şehrin açıklanmasının yanı sıra Riot, turnuva için bir program da detaylandırdı. Erken ön hazırlık aşaması 5-9 Ekim’de, grup aşaması ise 11-18 Ekim’de gerçekleştirilecek. Devamında 22’sinde başlayan çeyrek finaller, 30’unda yarı finaller ve son olarak 6 Kasım’daki şampiyonluk maçı gerçekleşecek. Riot genellikle Dünyalar için göz kamaştırıcı teknolojik efektlerle turnuva düzenler. Geçen yılki etkinlikte de hayranlar koronavirüs sebebiyle yoktu. Riot Games hhayranları olmayan ilk turnuvada , etkileyici bir gerçeklik sahnesi oluşturmak için devasa LED ekranlar kullandı. Riots’un World etkinliği, 2021’de pandemiden etkilenen tek espor etkinliği değil. Dota 2’nin büyük etkinliği olan International da pandemi yüzünden sekteye uğradı.

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