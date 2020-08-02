League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası 25 Eylül’de başlıyor!

Bu sene Dünya Şampiyonası formatında değişikliğe gidiliyor. Bundan önceki etkinliklerde her ayağı farklı bir şehirde yapılan turnuva korona virüs sebebi ile bu sene tek bir şehirde yapılacak. Bu şehir de Çin‘in Şanghay şehri olmasına karar verildi.

Bu kararın alınmasındaki en büyük etken korona virüs salgını. Gerek oyuncuların ve takımların gerek de izleyicilerin sağlığı açısından etkinlik dijital olarak gerçekleştirilecek. Turnuvanın her bir kısmı için farklı şehirlere yolculuk da yapılmayacak. Muhtemelen oynanacak maçlarda seyirci de kabul edilmeyecek. Fakat tüm bunlar espora gönül vermiş profesyonellerin ve taraftarların sağlığı açısından yapılan hamleler.

Paylaşılan videoda değinilen bir kaç detay daha var. Bunlardan biri Riot çalışanlarını heyecanlandıran bir açılış şovu. Geçtiğimiz senelerde bizlerin nefesini kesen gerek teknolojik gerek de sanatsal olan açılış şovları izlemiştik. Bu sene seyircisiz oynanacağından dolayı bu şovun biraz daha etkileyici olacağını tahmin edebiliriz. Riot ekibi taraftarların gönlünü almak için ekstradan bir şeyler ortaya koyacaktır.

Bir başka paylaşılan bilgi ise önümüzdeki yıl da Dünya Şampiyonası’nın Çin’de düzenleneceği. Bu sene istenilen düzeyde bir etkinlik yapılamayacağı için Riot, önümüzdeki yıl da alıştığımız tarzda bir Dünya Şampiyonası’nı Çin’de düzenleyecek. 2022 Dünya Şampiyonası ise planlandığı gibi Kuzey Amerika‘da gerçekleşecek.

2020 Dünya Şampiyonası 25 Eylül’de başlayacak ve final mücadelesi 31 Ekim’de oynanacak. Global olarak desteklediğimiz takımları dünyanın diğer bölgesindeki takımlara karşı görecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. League of Legends’ın en prestijli turnuvasının başlamasını iple çekiyoruz!

Kaynak: Playerbros