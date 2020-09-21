Motor sporlarının maratonu kabul edilen, yarışların 24 saat kesintisiz sürdüğü, hız kadar dayanıklılık ve verimliliğin de sınandığı Le Mans 24 Saat Yarışı’nda tarihi bir an yaşandı. 88. kez gerçekleştirilen Le Mans 24 Saat yarışını genel klasmanda Toyota’nın 8 numaralı ekibi kazanırken, TF Sport ile mücadele eden Salih Yoluç, Le Mans’da kazanan ilk Türk olmayı başardı.

24 saatte 339 tur

13,626 kilometrelik De la Sarthe Pisti’nde düzenlenen ve cumartesi günü saat 15.30’da başlayan 2020 Le Mans 24 Saat yarışı, dün 15.30 itibariyle sona erdi. 35 yaşındaki Milli pilot Salih Yoluç ve takım arkadaşları; Jonathan Adam ile Charlie Eastwood, GTE-Am (Amatör) kategorisinde birinci oldu. 90 numaralı TF Sport’ta mücadele eden Salih Yoluç ve ekibi gece liderliğe yükselmelerinin ardından kalan bölümde yerlerini koruyarak 339 turla amatör sınıfta yarışı kazanan takım oldu. Genel klasmanda ise 26.sırada yer aldılar. Salih Yoluç böylece Le Mans 24 Saat’te yarış kazanan ilk Türk pilot unvanını aldı. Salih Yoluç’ın bir ilki başardığı Aston Martin Vantage otomobilinin tavanında Ay-Yıldızlı Türk bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün atla şahlandığı silüeti bulunuyor



