LDLC ASVEL - Zenit St Petersburg maç sonucu: 53-66

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde Fransız ekibi LDLC ASVEL, Rusya temsilcilerinden Zenit St Petersburg'u konuk etti. Oldukça düşük skorlu geçen maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tutan Zenit, sahadan da 66-53'lük skorla galip ayrıldı.

Corona virüs salgınından birçok oyuncusu etkilenmiş durumda olduğundan karşılaşmaları ertelenen ve az sayıda maça çıkan ekiplerden Zenit, 4. maçındaki 3. galibiyetini elde ederken ASVEL ise 6. maçındaki 5. yenilgisini aldı.

Zenit'te Will Thomas, 14 sayıyla en skorer isim olurken eski Galatasaraylı Alex Poythress da 12 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

ASVEL'de Charles Kahudi, 14 sayıyla en skorer isim olurken Moustapha Fall ve David Lighty de 10'ar sayı ürettiler.