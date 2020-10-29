LDLC ASVEL - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 74-83

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde Fransız ekibi LDLC ASVEL, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, maça çok iyi başlayıp ilk yarıyı da 50-41 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıdaki etkili performansıyla Zalgiris, sahadan 74-83'lük skorla galip ayrıldı.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Zalgiris Kaunas, 6. maçındaki 5. galibiyetini alırken deplasmanda da 4'te 4 yapmayı başardı. Corona virüsten en çok etkilenen ve birçok maçı ertelenen takımlardan ASVEL ise 3. maçında da henüz galibiyet ile tanışamadı.

Zalgiris Kaunas'da Marius Grigonis 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Lukas Lekavicius 13, Thomas Walkup 11 sayı üretti.

LDLC ASVEL'de Charles Kahudi 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Guerschon Yabusele 17, David Lighty de 16 sayıyla maçı tamamladı.