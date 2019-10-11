LDLC ASVEL - Panathinaikos maç sonucu: 79-78

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde Fransız ekibi LDLC ASVEL, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti.

ASVEL, Panathinaikos karşısında son çeyreğe 50-63, son 1:34'lük bölüme de 73-78 geride girse de mücadeleden 79-78'lik skorla galip ayrıldı.

Fransız ekibi, bu sonuçla 2'de 2 yaparken ilk maçında Kızılyıldız'ı sahasında mağlup eden Panathinaikos ise ilk yenilgisini aldı.

ASVEL'de David Lighty 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Tonye Jekiri 15 sayı, 12 ribaunt ile oynadı. Charles Kahudi de 10 sayı üretti.

Panathinaikos'ta DeShaun Thomas 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jimmer Fredette 18, Nick Calathes 13 sayıyla oynadı.



