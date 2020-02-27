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LDLC ASVEL Feminin-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 78-65

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin 14. ve son haftasında B Grubu’nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımına deplasmanda 78-65 mağlup oldu.

27 Şubat 2020, Perşembe 00:13 Son Güncelleme:
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LDLC ASVEL Feminin-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 78-65

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nin 14. ve son haftasında B Grubu’nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımına konuk oldu. Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, 3. periyotta da rakibinin 54-50’lik üstünlüğüne engel olamadı.

Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.

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