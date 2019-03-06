LDLC ASVEL, Andorra karşısında hata yapmadı: 79-75

7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında LDLC ASVEL, sahasında konuk ettiği MoraBanc Andorra'yı 79-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

06 Mart 2019, Çarşamba 02:56
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LDLC ASVEL, Andorra karşısında hata yapmadı: 79-75

7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında Fransız ekibi LDLC ASVEL, İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk etti. 

Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında 34-42 Andorra üstünlüğü olsa da üçüncü çeyrekte farkı yaratarak öne geçen ASVEL, karşılaşmadan 79-75'lik skorla galip ayrıldı. 

ASVEL'de Charles Kahudi 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken AJ Slaughter 15, David Lighty 13 sayıyla oynadı. 

MoraBanc Andorra'da Moussa Diagne 16 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Michele Vitali de 12 sayı üretti. 

İki galibiyet almayı başaranın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü MoraBanc Andorra'nın sahasında oynanacak. 

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