LDLC ASVEL, Andorra karşısında hata yapmadı: 79-75

7DAYS EuroCup'ın çeyrek final etabında Fransız ekibi LDLC ASVEL, İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra'yı konuk etti.
Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısında 34-42 Andorra üstünlüğü olsa da üçüncü çeyrekte farkı yaratarak öne geçen ASVEL, karşılaşmadan 79-75'lik skorla galip ayrıldı.
ASVEL'de Charles Kahudi 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken AJ Slaughter 15, David Lighty 13 sayıyla oynadı.
MoraBanc Andorra'da Moussa Diagne 16 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkarken Michele Vitali de 12 sayı üretti.
İki galibiyet almayı başaranın yarı finallere yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü MoraBanc Andorra'nın sahasında oynanacak.