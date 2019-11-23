Lazio'nun Vedat Muriqi için yaptığı teklif!
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili devre arası yaklaşırken transfer dedikoduları da artmaya başladı. İtalyan ekibi Lazio, Vedat Muriqi için 8 milyon Euro’luk teklifini Fenerbahçe değerlendirmeye bile almadı...
Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferinde büyük bir yarışa girdiği Vedat Muriqi, hem sarı-lacivertli ekip hem de milli forma altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Tottenham'ın istediği Kosovalı golcü için şimdi de Lazio devreye girdi.
İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, Lazio, Muriqi için 8 milyon Euro teklif etti. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklife sıcak bakmadığı ve 10 milyon Euro altındaki rakamları kabul etmeyecekleri belirtildi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için bu sezon Muriqi'i satmayı düşünmediği biliniyor.
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