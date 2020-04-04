Fenerbahçe'de yaptığı çıkışla başta İtalyan ekipleri olmak üzere birçok önemli takımın transfer listesine giren Vedat Muriç için son dönemde Lazio'nun ismi öne çıkıyor.

Corona virüs nedeniyle ara verilen Serie A sezonunda şampiyonluk için mücadele eden Lazio, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarında da Muriç ismini ön planda tutuyor.

Arnavut vatandaşlığı da bulunan golcü oyuncunun transferi için Lazio cephesinde en istekli ismin ise sportif direktör Igli Tare olduğu belirtiliyor. Hem Arnavut hem de eski bir forvet oyuncusu olan Igli Tare, Muriç'in transferini

İtalyan basınınında yer alan haberlere göre Lazio, bu sezonu ilk 2 içinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını elde ederse Muriç için istenen 20 milyon euro cazip bir ücret olarak karşılanabilecek.