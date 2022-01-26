Transferin gözde ismi Vedat Muriç'in yeni adresinin neresi olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Birçok talibi olan futbolcu ile ilgili Lazio sportif direktörü Igli Tare açıklamalarda bulundu.

GazetaBlic'e konuşan Igli Tare, Muriç'in transferi için Mallorca ile görüştüklerini ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

İsmi Fenerbahçe 'nin yanı sıra CSKA Moskova, Leeds United, Hull City gibi Avrupa kulüpleri ile de anılan Muriç'i La Liga ekibi Mallorca'nın istediği iddia edilmişti. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Muriç için yoğun çaba gösteren Mallorca, satın alma opsiyonuyla futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

2020 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya transfer olan golcü futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 15 maçta forma giyerken gol atma başarısı gösteremedi.



