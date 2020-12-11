Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriç, sakatlığının sona ermesinden ardından tekrar sahalara dönecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Zenit karşısında kas sakatlığı yaşayan Muriç, Hellas Verona karşısında sahaya çıkabilecek hale geldi.

İLK 11'E DÖNEBİLİR

Teknik direktör Inzaghi, Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yorgun olan oyuncuları yerine Muriç'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. 26 yaşındaki forvet, bu sezon Lazio ile 8 resmi maça çıktı. Kosovalı Muriç henüz takımına skor katkısı yapamadı.