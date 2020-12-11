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Lazio'da Vedat Muriç Verona maçında sahaya çıkıyor

İtalyan devi Lazio'nun sezon başında transfer ettiği Vedat Muriç sakatlık sonrası geri dönüyor.

11 Aralık 2020, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
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Lazio'da Vedat Muriç Verona maçında sahaya çıkıyor

Lazio'nun Fenerbahçe'den transfer ettiği Vedat Muriç, sakatlığının sona ermesinden ardından tekrar sahalara dönecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Zenit karşısında kas sakatlığı yaşayan Muriç, Hellas Verona karşısında sahaya çıkabilecek hale geldi.

İLK 11'E DÖNEBİLİR

Teknik direktör Inzaghi, Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yorgun olan oyuncuları yerine Muriç'i ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. 26 yaşındaki forvet, bu sezon Lazio ile 8 resmi maça çıktı. Kosovalı Muriç henüz takımına skor katkısı yapamadı.

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