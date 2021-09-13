İtalyan ekibi Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü Galatasaray 'a konuk olmaya hazırlanıyor. İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında 2-0 kaybedilen Milan maçı sonrası DAZN mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Lazio'nun tecrübeli ismi Lucas Leiva, Galatasaray maçı hakkındaki görüşlerini de paylaştı.





Zor bir maçın kendilerini beklediğini aktaran Lucas Leiva, "Futbol oynamak için harika bir ortam olacak. Türk taraftarlar, futbol konusunda çok tutkulu. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında İstanbul'a gideceğiz. Çok zor bir maç olacak. Gruba iyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.