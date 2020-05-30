İtalyan medyasında özellikel Lazio'nun Vedat Muriç'i istediği konusunda haberler çıkmaya devam ediyor.

La Gazzetto dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün sportif direktörü Igli Tare Vedat Muriç konusunda yönetime baskı yapmaya devam ediyor. Muriç'in takıma faydalı olacağına inanan Tare, 20 milyon euroluk bonservis bedelinde ise pazarlıklarla indirim yapılacağına inanıyor.

Haberde ayrıca Lazio'nun bir başka Kosovalı oyuncu olan Standart Liege'li sağ bek Mergim Vojvoda için Belçika ekibine 7 milyon euro önereceği yazıldı.











