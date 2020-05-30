Lazio'da Igli Tare Vedat Muriç için ısrarcı

Lazio'nun eski futbolcusu ve şu an kulübün sportif direktörü olan Igli Tare Vedat Muriç konusunda pes etmiyor.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 11:02 Son Güncelleme:
- A +
Lazio'da Igli Tare Vedat Muriç için ısrarcı

İtalyan medyasında özellikel Lazio'nun Vedat Muriç'i istediği konusunda haberler çıkmaya devam ediyor.

La Gazzetto dello Sport'un haberine göre; Roma kulübünün sportif direktörü Igli Tare Vedat Muriç konusunda yönetime baskı yapmaya devam ediyor. Muriç'in takıma faydalı olacağına inanan Tare, 20 milyon euroluk bonservis bedelinde ise pazarlıklarla indirim yapılacağına inanıyor.

Haberde ayrıca Lazio'nun bir başka Kosovalı oyuncu olan Standart Liege'li sağ bek Mergim Vojvoda için Belçika ekibine 7 milyon euro önereceği yazıldı.


İlgili Haberler
Son dakika! Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz bombası



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...