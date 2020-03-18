Lazio ve Rangers, Ekuban’ı izliyor

Süper Lig’in 3. haftasında sol ayak tarak kemiği kırılan ve yaklaşık 2 buçuk ay sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban formasına kavuşmasının ardından kısa kısa süreler almış ancak fazla etkili olamamıştı. Ganalı oyuncu çıktığı son 6 karşılaşmada ise uçuşa geçti! 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki forvet, İtalyan ekibi Lazio ile İskoç devi Glasgow Rangers’ı peşine taktı.

1 milyon Euro’ya alındı

İki Avrupa ekibi de Ekuban’ın performansını sezon sonuna kadar takip edecek. Hatırlanacağı üzere önceki sezon 200 bin Euro’ya kiralanan başarılı oyuncu için sezon başında İngiliz temsilcisi Leeds United’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.

Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 25 maçta 8 kez ağları sarsarken, 6 da gol pası verdi. Rize ve Gaziantep filelerini havalandıran Ganalı oyuncu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Yeni Malatya sınavlarında da asist yaptı.