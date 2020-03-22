İtalya, corona virüsün etkisini dünyada en çok hisseden ülke konumuna gelirken ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da sürüyor.

Mevcut duruma rağmen İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ve Napoli, takım antrenmanlarına başlama konusunda kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Lazio'nun sahibi Claudio Lotito ve Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, bu konuya yönelik ısrarları nedeniyle büyük tepki çekmiş durumdalar.

Lazio'da yönetim antrenmanların başlaması adına kararlı bir tutum sergilerken oyuncuların, sahaya çıkacaklarına yönelik henüz netleşen bir durum yok. Antrenmanlar için olası ilk tarihin 26 Mart Perşembe günü olduğu belirtiliyor.

Napoli'de çok daha kararlı bir tutum varken onlar, antrenmanlar için 25 Mart Çarşamba günü sahaya çıkmayı hedefliyorlar.



