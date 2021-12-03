Lazio-Udinese maç sonucu: 4-4

İtalya Serie A'nın 15. haftasında UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'ın rakiplerinden biri olan Lazio sahasında Udinese'yi konuk etti. Nefes kesen mücadelede futbol adına her şey vardı. 17 ve 32. dakikalarda Beto'nun attığı gollerle Udinese 2-0 öne geçti. 34'te Lazio'nun golcüsü Ciro İmmobile sahneye çıktı farkı 1'e indirdi. 44'te ise Nahuel Molina fileleri sarstı ve konuk ekibi soyunma odasına 3-1 önde götürdü.

İkinci yarıda ise Lazio fırtınası esti. Mavi-Beyazlılar, 51'de Pedro, 56'da da Sergej Milinkovic-Savic'in golleriyle beraberliği yakaladı. Bu dakikanın ardından karşılaşmada tansiyon yükseldi. Golün hemen sonrasında Patric Gabarron ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 69'da da Udinese'de Molina çift sarıdan kırmızı kart gördü. 79'da Francesco Acerbi'nin golüyle müthiş bir geri dönüşe imza atan Lazio zorlu maçta 4-3 öne geçti. 90+9'da ise sahneye tanıdık bir isim çıktı: Tolgay Arslan... Ceza yayı üzerinden harika bir şutla ağları havalandıran Tolgay, Udinese'ye 4-4'lük beraberliği getiren golü kaydetti.

Golün ardından Udinese'de Walace da kırmızı kart gördü ve Siyah-Beyazlılar maçı 9, Lazio ise 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla Lazio 22, Udinese 16 puana yükseldi.

Bilindiği üzere Lazio, 9 Aralık'ta temsilcimiz Galatasaray ile grup liderliği maçına çıkacak.