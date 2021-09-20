Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray 'a kaleci Thomas Strakosha'nın büyük hatasıyla 1-0 mağlup olmuştu. İtalya Serie A'nın 4. haftasında sahasında Cagliari'yi konuk eden Lazio'da maç öncesi Strakosha'ya tribünlerden destek vardı.

Birçok taraftardan maç sonrası kötü mesajlar alan Strakosha; tribünlerdeki taraftarlardan, "Onları kafana takma. İzle ve geç" pankartıyla destek gördü.

Isınma sırasında Lazio taraftarları Strakosha için tezahüratlarda bulunurken Arnavut kaleci de bu durum karşısında duygusal anlar yaşadı. Maçtan sonra da bir mesaj paylaşan Strakosha, "Bugün hissettiklerimi anlatabilecek bir kelime bulamıyorum. Sahaya girerken olan alkış, sevgi ve pankart sırasında denedim ama gözyaşlarımı tutamadım. Teşekkürler. Sevgi ve desteğiniz hayatım boyunca kalbimde duracak. Şimdi Lazio'nun hak ettiği yerde olması için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı.