Lazio tarih yazıyor, Immobile durdurulamıyor

Serie A'da Lazio sahasında oynadığı Sampdoria maçını da 5-1 kazandı ve üst üste 11 galibiyet aldı. Lazio böylece kulüp tarihinde ilk kez üst üste 11 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu. Simone Inzaghi yönetimindeki takım 45 puanla zirve ortaklarından biri oldu

Immobile 19 maçta 23 gol attı, Ronaldo'ya fark yaptı

İtalyan golcü Ciro Immobile ise 19 lig maçında görev yaptı ve toplam 23 gol attı. 1990 doğumlu oyuncu en yakım rakipleri Lukaku ve Cristiano Ronaldo'nun 9 gol önüne geçmiş oldu. Lazio takımından Luis Alberto ise 11 asist ile bu alanda zirvede olan bir başka isim oldu.





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