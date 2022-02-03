Lazio'nun Hırvat futbolcusu Toma Basic, Roma'da öğlen saatlerinde sokakta yürürken gasp edildi. Silahla tehdit edilen Basic, altın saatini hayduta vermek durumunda kaldı.

Roma Today'in haberine göre 2 Şubat Çarşamba günü öğlen saatlerinde Toma Basic, Viale Parioli'de yürürken başına bu olay geldi. Kendisine yaklaşan bir motosiklet kullanıcısı silahla tehdit etti ve Rolex marka altın saatini istedi. Basic, saatini hayduta teslim etti ve gaspçı hızla Roma sokaklarında kayıplara karıştı.

Polis merkezine şikayette bulunan Basic, yaşadığı tehlike ve endişe dışında fiziksel olarak bir zarar görmedi.

Daha önce Bryan Cristante ve Daniel Ciofani gibi futbolcuların taktıkları Rolex marka altın saatler de farklı şekilde çalınmak istenmişti. Özellikle bu saat grubuna yönelik hırsızlık olayları ile bilinen bir çeteden bahsedilmekte...