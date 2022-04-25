Lazio - Milan maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'da Inter ve Napoli ile şampiyonluk yarışında olan Milan, zorlu Lazio deplasmanında uzatmalarda kazandı.

Lazio, yıldız forveti Immobile'nin 4. dakikada attığı gol ile maça hızlı başladı ve ilk yarıyı önde kapattı.

Üstün oynayan Milan, Giroud ile 50. dakikada skoru eşitledi: 1-1. Milan teknik direktörü Stefano Pioli, maçın son bölümünde Zlatan Ibrahimovic dahil tüm kozlarını sahaya sürdü. Milan'a galibiyeti getiren golü ise 90+2'de Sandro Tonali attı: 2-1.

Konuk Milan bu sonuçla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bitime 4 maç kala Milan'ın 74 puanı bulunuyor. Bir maçı eksik Inter ise 72 puanda. Gündüz oynanan maçta Empoli karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve 3-2 yenilen Napoli ise 67 puanda kaldı.