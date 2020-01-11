İtalya Serie A’da heyecan dolu bir maç daha İddaa bülteninde yer alırken, bu önemli mücadele için Misli.com’da da Canlı Bahis olanağı bulunuyor.

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Yeni yılın ilk maçında Brescia deplasmanına çıkan Lazio, zorlanmasına rağmen kazanmasını bildi. Maçın ilk yarısında geriye düşen Lazio, rakibinin 10 kişi kalmasından sonra üstünlüğü iyice eline aldı ve Immobile ile eşitliği sağladı ve sonrasında yine Immobile’nin son anlardaki golüyle 3 puanı almasını bildi. Bu sonuçla ligdeki müthiş galibiyet serisini 9 maça çıkaran Lazio, aynı zamanda 12 maçtır da kaybetmiyor. Bu maçtaki rakibi Napoli karşısında son 8 maçta sadece 1 puan alan Lazio’da orta sahadan Parolo cezalı. Ayrıca Joaquin Correa’nın durumu şüpheli.

Antrenör değişikliği sonrası Gattuso’nun da pek fayda sağlamadığı Napoli, son olarak evinde Inter’e kaybetti. Ligde deplasmanda sadece 1 maçta kalesini gole kapatamayan Napoli, yine sadece 1 maçta gol atamadı. Bu sezon Liverpool’u yenebilen iki ekipten biri olan Napoli’de forvet Mertens ve savunmacı Coulibaly sakat. Kaleci Meret’in de durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 5 maç da 2,5 Gol Üstü bitti.

• Lazio’nun son 12 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

• Napoli’nin son 6 lig maçı da karşılıklı gol var bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %35’ten fazlası Lazio’nun maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %15’i maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM İTALYA YAZARI OZAN GÜR DİYOR Kİ…

Napoli için olumsuz düşüncelerim İnter karşısında bir kez saha sonuç verdi. Taktiksel anlamda daha da geriye düşecekler. Ayrıca takım içinde devam eden huzursuzluk hala devam ediyor. Başkent temsilcisi doludizgin yoluna devam ediyor. Zirve takibini sürdüren Lazio, Brescia deplasmanında üst üste 9’uncu galibiyeti elde etti. Lazio’da Parolo, cezalı. Lukaku ve Vavro, sakat. Napoli’de Mertens, Maksimovic, Koulibaly gibi önemli eksikler var. Moralsiz ve öz güvenini yitirmiş bir Napoli karşısında her anlamda artıları olan Lazio, kazanmaya yakın olan taraf.



