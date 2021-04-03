İtalyan devi Lazio, geçtiğimiz günlerde trajik bir şekilde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Daniel Guerini'yi anıyor.

Mavi beyazlılar, bugün Serie A'da oynayacakları Spezia maçına genç futbolcunun fotoğrafının bulunduğu özel bir forma ile çıkacağını duyurdu. Kulübün resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Takımımız, ısınma sırasında Daniel Guerini'nin anısına özel bir forma giyecek. Ayrıca başka girişimler yoluyla maç sırasında genç oyuncunun anısını onurlandıracak" ifadeleri kullanıldı.

19 yaşındaki futbolcu 24 Mart'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.









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