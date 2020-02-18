Lazio efsanesi geri döndü!

İtalya Ligi’nde Lazio fırtınası esiyor... Teknik direktörlügünü Simone İnzaghi’nin yaptığı Başkent ekibi, uzun bir aradan sonra yeniden Çizme’de şampiyonluk adayları arasına girdi. Zirve için kapıştığı İnter ve Juventus’a göre son derece mütevazı bir kadroyla mücadele eden Başkent ekibi, geçtiğimiz hafta İnter’i evinde 2-1 yendi ve rakibinin 16 maçlık yenilmezlik serisine son vererek ikinci sırayı da Antonio Conte’nin öğrencilerinden almayı başardı.

2000’li yıllara damgasını vuran ve Serie A’daki son şampiyonluğunu da 1999-2000’de (Diğeri 1973-74 sezonu) yaşayan Mavi- Beyazlılar, puanını 56’ya çıkarak lider Juve’nin 1 puan gerisinde, üçüncü İnter’in de 2 puan önünde yer aldı.

Lazio’nun ligde attığı 55 golün 29’u, İmmobile’den geldi.

19 maçtır kaybetmiyor...

Namağlup serisini 19 maça çıkarmayı başaran Lazio’da Ciro İmmobile de, harikalar yaratmaya devam ediyor. İnter’i de boş geçmeyen İmmobile’nin bu sezon 31 maçta 29 golü ve 6 asisti var.