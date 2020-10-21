Lazio - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-1

Şampiyonalr Ligi ilk hafta maçında F Grubu'nda Lazio, Olimpico'da Borussia Dortmund'u ağırladı. 6. dakikada yıldız forvet Ciro Immobile İtalyanları 1-0 öne geçirdi. 23'te Marwin Hitz'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı ve ilk yarı bu skorla 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda 71. dakikada Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland farkı 1'e indiren golü attı ancak Jean-Daniel Akpa-Akpro 76'da farkı yeniden 2'ye çıkardı ve Lazio maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 'den transfer olan Vedat Muriç de 71. dakikada Joaquin Correa'nın yerine oyuna girdi.







