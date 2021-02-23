Geçtiğimiz sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde yıllar boyunca Pizarro, Olic, Makaay ve Robben gibi yıldızlarının ayağından bulduğu golleri izleyelim.

Opta'nın verilerine göre;

Şampiyonlar Ligi'nde üste üste 13'üncü kez gruplardan çıkan Bayern, Real Madrid (24) ve Barcelona'nın (17) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Bavyera ekibi, son 12 sezonun 10'unda çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarına kaldığı iki sezon arasında en uzun süre olan takım, 1999/00'den bu yana ilk kez bu aşamada boy göstermeye hazırlanan Lazio (21 sene).

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 27 maçın sadece birinde gol atamadı (Şubat 2019'da 0-0 vs Liverpool). Lazio ise turnuvadaki son 17 karşılaşmasında kalesini gole kapatamazken; bunu en son Eylül 2003'te Beşiktaş 'a karşı başarmıştı (2-0).



