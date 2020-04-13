FC Internazionale Milano'nun santraforu Lautaro Martínez, model sevgilisi Agustina Gandolfo ile birlikte karantinada zaman geçiriyor.

Instagram'da yüzbinlerce takipçisi olan model Agustina Gandolfo, takipçileri için karantinada nasıl fit kalınabileceğini gösteren videolar yayınlıyor.

Arjantinli fitness fanatiği model, cesur pozlarıyla takipçilerini hayran bırakıyor.

Son olarak evinin terasında bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu paylaşan Gandolfo'nun paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

1996 doğumlu modeli gelecek sene Manchester şehrinde görebiliriz çünkü sevgilisi Lautaro Martinez, Manchester City'ye imza atma yolunda gidiyor.