Inter'in Arjantinli yıldız futbolcusu Lautaro Martinez, Barcelona itirafında bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Messi'nin, kendisini Barcelona'da görmek istediğini dile getiren Martinez, Inter'de mutlu olduğunu belirterek, "Doğru, Messi beni Barcelona'da istiyordu. Arjantin Milli Takımı'ndayken onunla birçok kez konuştuk. Benimle kulüpteki durum hakkında konuşuyordu, ama ben her zaman sakin kaldım ve her zaman Inter ile devam etmek istedim. Çünkü burada mutluyum. Ailem ve ben burada mutluyuz.” ifadelerinde bulundu.

2020'de Barcelona, Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Katalan ekibi Inter ile bir anlaşmaya varamamış ve transfer gerçekleşmemişti.

Arjantinli futbolcu yakın zaman önce Inter ile 2026 yılına kadar sözleşme uzattı.







